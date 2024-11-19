18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
منظمة الصحة العالمية: نؤكد الحاجة الماسة لمزيد من الكوادر الصحية المتخصصة في مستشفى كمال عدوان
Lebanon 24
19-11-2024
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير منظمة الصحة العالمية: لم يتبق في مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية سوى الموظفات ومدير المستشفى وطبيب واحد لرعاية نحو 200 مريض
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: لم يتبق في مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية سوى الموظفات ومدير المستشفى وطبيب واحد لرعاية نحو 200 مريض
20/11/2024 01:11:49
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نخطط لإرسال بعثة إلى مستشفى كمال عدوان غدا لتسليم وقود وإمدادات طبية (الجزيرة)
Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نخطط لإرسال بعثة إلى مستشفى كمال عدوان غدا لتسليم وقود وإمدادات طبية (الجزيرة)
20/11/2024 01:11:49
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: تقارير مقلقة بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية شمال غزة للقصف بينما كان الأطفال يستعدون لتلقي جرعات التطعيم
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: تقارير مقلقة بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية شمال غزة للقصف بينما كان الأطفال يستعدون لتلقي جرعات التطعيم
20/11/2024 01:11:49
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: وثقنا 55 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الطبية والمرافق الصحية في لبنان
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: وثقنا 55 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الطبية والمرافق الصحية في لبنان
20/11/2024 01:11:49
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
Lebanon 24
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
00:33 | 2024-11-19
19/11/2024 12:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
01:30 | 2024-11-19
19/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق
Lebanon 24
هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق
00:36 | 2024-11-19
19/11/2024 12:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
02:15 | 2024-11-19
19/11/2024 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
03:49 | 2024-11-19
19/11/2024 03:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:43 | 2024-11-19
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وتل حي ومسكاف في الجليل الأعلى
17:34 | 2024-11-19
حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصاروخ موجّه وتم تحقيق إصابات مؤكدة
17:32 | 2024-11-19
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤولون في الجيش أبلغوا المستوى السياسي أن استمرار العمليات في غزة قد يهدد حياة الرهائن
17:30 | 2024-11-19
ترامب: لن أعيد النظر في ترشيح غيتز لمنصب المدعي العام
17:18 | 2024-11-19
طائرات الجيش الاسرائيلي تشن أحزمة نارية على بيت لاهيا شمال غزة
17:12 | 2024-11-19
شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
20/11/2024 01:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24