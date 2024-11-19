الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي بتحذير طهران لفرنسا وألمانيا وبريطانيا من طرح قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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