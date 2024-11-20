مصدر سياسي عراقي: الحكومة العراقية شبه متيقنة أن ضربات انتقامية إسرائيلية وشيكة قد تنفّذها إسرائيل خلال الساعات المقبلة وتستهدف مواقع عسكرية وقيادات لبعض الفصائل

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