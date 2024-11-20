Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الوزراء المصري يوافق على توقيع اتفاقيتي شراء طاقة مع تحالف مصدر الإماراتية وإنفينتي وحسن علام

Lebanon 24
20-11-2024 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء السعودي يجدد دعوته لدول العالم للانضمام إلى تحالف حل الدولتين (العربية)
lebanon 24
20/11/2024 20:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: مجلس الوزراء أقرّ الاعتمادات الخاصة بتطويع 1500 عسكريّ
lebanon 24
20/11/2024 20:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
20/11/2024 20:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية إطارية مع أميركا للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية
lebanon 24
20/11/2024 20:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:12 | 2024-11-20
13:10 | 2024-11-20
13:07 | 2024-11-20
13:06 | 2024-11-20
12:58 | 2024-11-20
12:56 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24