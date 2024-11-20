الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوّ الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف والعدوّ لا بدّ أنّ يتوقع أنّ يكون الردّ على وسط تل أبيب

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