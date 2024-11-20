Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تعهدت لإسرائيل بتطبيق الاتفاق مع لبنان عبر المراقبة الفعالة وبوسائل مختلفة

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تطالب بتعهد أميركي منفصل عن "الاتفاق" بشأن حرية العمل العسكري في لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: هناك الكثير من التقدم لكننا لم نصل بعد إلى نقطة الاتفاق بشأن لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة نقلت سربا من مقاتلات F-15 إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
21/11/2024 02:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى امتلاك إيران القدرة على الرد بنفس قوة هجوم الأول من تشرين الاول
lebanon 24
21/11/2024 02:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2024-11-20
19:30 | 2024-11-20
19:22 | 2024-11-20
19:20 | 2024-11-20
19:19 | 2024-11-20
19:11 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24