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قوات إسرائيلية حاولت التوغّل من الجهة الشمالية للخيام واشتباكات عنيفة مستمرة عند أطراف المدينة

Lebanon 24
20-11-2024 | 18:20
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