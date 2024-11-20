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وزارة العدل الأميركية تقول إنه لا ينبغي السماح لغوغل الدخول لسوق متصفحات الإنترنت لمدة 5 أعوام (الشرق)

Lebanon 24
20-11-2024 | 22:58
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