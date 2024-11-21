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الرئيس الإسرائيلي: العنف ضد المستشارة القضائية ورئيس الحكومة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية خراب للدولة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:45
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