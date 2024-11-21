البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان: لا يمكن للبنان أن ينهض إلا بروح وطنية تجمعنا وتلهمنا لبذل الجهد في سبيل المصلحة العامة بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية

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