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"فايننشال تايمز": قرار الجنائية الدولية يعني أنّ الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:33
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