هيئة البث الإسرائيلية: إلغاء زيارة وزير خارجية هولندا إلى إسرائيل المبرمجة الاثنين المقبل بعد تأييد بلاده لمذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت

Lebanon 24