جنبلاط: الكرة في الملعب الإسرائيلي وهوكشتاين سمع مني ضرورة تطبيق الـ 1701 وحصرية السلاح جنوب الليطاني والعودة إلى اتفاق الهدنة الذي أكد عليه لاحقاً اتفاق الطائف

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