Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: قلقون من أن تؤدي أوامر الاعتقال لإصدار أوامر مماثلة ضد شخصيات عسكرية

Lebanon 24
21-11-2024 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: قلقون للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين
lebanon 24
22/11/2024 00:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الهولندي: مستعدون للتحرك بناء على أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية
lebanon 24
22/11/2024 00:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت هي "مكافأة للإرهاب"
lebanon 24
22/11/2024 00:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية: المستشارة القضائية للحكومة تأمر بإرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية للحريديم الذين بلغوا سن التجنيد
lebanon 24
22/11/2024 00:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:24 | 2024-11-21
17:21 | 2024-11-21
17:17 | 2024-11-21
17:14 | 2024-11-21
17:09 | 2024-11-21
17:00 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24