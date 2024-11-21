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أطراف زبدين وشوكين وحاروف ومنطقة الجبل الاحمر عرضة للقصف المدفعي للمرة الاولى منذ عدوان تموز 2006 (الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
21-11-2024 | 16:38
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