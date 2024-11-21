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هيئة البث الإسرائيلية: هناك تقدم كبير في محادثات هوكشتاين لكن لا يزال هناك عمل مطلوب للتوصل إلى وقف إطلاق النار

Lebanon 24
21-11-2024 | 17:09
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