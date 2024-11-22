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صحيفة معاريف: المسألة المعقدة تتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض النقاط داخل غزة

Lebanon 24
22-11-2024 | 01:59
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