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العربية: إسرائيل أبلغت هوكشتاين رفضها ربط ملف الحدود باتفاق وقف النار

Lebanon 24
22-11-2024 | 02:53
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