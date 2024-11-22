Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: روسيا لم تكن ملزمة بإبلاغ الولايات المتحدة بشأن إطلاق الصاروخ الباليستي ولكنها أرسلت تحذيرا قبل 30 دقيقة

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن أي تحسن في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
lebanon 24
22/11/2024 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: كلام ترامب بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين غير صحيح
lebanon 24
22/11/2024 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
22/11/2024 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن إطلاق صواريخ إلى روسيا.. هذا ما أكدته سيؤول
lebanon 24
22/11/2024 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2024-11-22
06:17 | 2024-11-22
06:15 | 2024-11-22
06:06 | 2024-11-22
06:04 | 2024-11-22
05:56 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24