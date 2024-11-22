Advertisement

أخبار عاجلة

حركة السلام الآن الإسرائيلية: قرار وزير الدفاع عدم اعتقال المستوطنين في الضفة قد يشكل تشجيعا لهم لتصعيد العنف

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بحق المستوطنين
lebanon 24
22/11/2024 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعلن وقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين (الحرة)
lebanon 24
22/11/2024 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: استعرضت هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي العمليات الإسرائيلية وفرص خفض التصعيد الإقليمي
lebanon 24
22/11/2024 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي أمام وزراء دفاع مجموعة السبع: اليونيفيل تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وفي تنفيذ القرار 1701 ونحتاج إليها
lebanon 24
22/11/2024 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2024-11-22
09:06 | 2024-11-22
09:04 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
09:02 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24