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حركة السلام الآن الإسرائيلية: قرار وزير الدفاع عدم اعتقال المستوطنين في الضفة قد يشكل تشجيعا لهم لتصعيد العنف
Lebanon 24
22-11-2024
|
05:31
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