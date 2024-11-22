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الناتو: مجلس الحلف الخاص بأوكرانيا سيجتمع يوم الثلاثاء في بروكسل بناء على طلب أوكرانيا

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:56
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