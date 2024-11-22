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الملك تشارلز للرئيس ميقاتي: نتمنى استمرار العلاقات الوطيدة بين لبنان والمملكة المتحدة وأن يستمر التعاون المشترك من اجل احلال السلام ومعالجةالقضايا المتصلة بتغيّر المناخ ايضا

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:03
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الملك الاردني للرئيس ميقاتي: نُؤكد دعم الاردن لسيادة لبنان وامنه واستقراره ووقوفنا الكامل الى جانب الاشقاء اللبنانيين في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم ومواصلة العمل معكم ومع الاشقاء العرب والمجتمع الدولي من اجل وقف هذا العدوان
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