الملك تشارلز للرئيس ميقاتي: نتمنى استمرار العلاقات الوطيدة بين لبنان والمملكة المتحدة وأن يستمر التعاون المشترك من اجل احلال السلام ومعالجةالقضايا المتصلة بتغيّر المناخ ايضا

Lebanon 24