رئيس وزراء أرمينيا لميقاتي: نشعر بالقلق العميق إزاء تدهور الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان ونعتبر استهداف السكان المسالمين والبنية التحتية المدنية غير مقبول

Lebanon 24