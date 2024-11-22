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"يديعوت أحرونوت": تقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:35
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