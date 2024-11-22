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موقع والا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الضربات التي استهدفت منطقة البسطة الفوقا في بيروت

Lebanon 24
22-11-2024 | 23:48
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