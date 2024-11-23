Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة تايمز أوف إسرائيل: تقارير إعلامية إسرائيلية ترجح استهداف الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أو القيادي في الحزب طلال حمية

Lebanon 24
23-11-2024 | 00:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوّ الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف والعدوّ لا بدّ أنّ يتوقع أنّ يكون الردّ على وسط تل أبيب
lebanon 24
23/11/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ومن وراءها يقاتلون ويرتكبون المجازر ونحن في وضع يتطلب أن نتخذ موقفا
lebanon 24
23/11/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: لا نخشى من ضغط إسرائيل
lebanon 24
23/11/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتحدث اليوم عند الساعة 04:00 عصراً
lebanon 24
23/11/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:02 | 2024-11-23
02:59 | 2024-11-23
02:54 | 2024-11-23
02:42 | 2024-11-23
02:41 | 2024-11-23
02:35 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24