Advertisement

أخبار عاجلة

واللا: نتنياهو والليكود يرصدان تصرفات يوآف غالانت للإعلان أنه منشق عن كتلتهما ومنع ترشحه للانتخابات

Lebanon 24
23-11-2024 | 01:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو كل الدول للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جلب نتنياهو وغالانت ومنع إفلاتهما من المحاكمة
lebanon 24
23/11/2024 10:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
lebanon 24
23/11/2024 10:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكستين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع
lebanon 24
23/11/2024 10:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين: ترامب يخطط لاتخاذ إجراءات عقابية واسعة بحق المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
lebanon 24
23/11/2024 10:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:02 | 2024-11-23
02:59 | 2024-11-23
02:54 | 2024-11-23
02:42 | 2024-11-23
02:41 | 2024-11-23
02:35 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24