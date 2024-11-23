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أربعة جرحى في الغارة التي استهدفت بلدة الحفير التحتا (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:37
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