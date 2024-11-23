بيان لحكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا: نرحب بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة

Lebanon 24