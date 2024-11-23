Advertisement

أخبار عاجلة

يائير لابيد: نتنياهو في خطابه استعرض انعدام القيادة والمسؤولية فهو لا يعرف شيئا ولا يتحمل مسؤولية شيء

Lebanon 24
23-11-2024 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت هي "مكافأة للإرهاب"
lebanon 24
23/11/2024 22:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يلتقي اليوم برئيس المعارضة يائير لابيد لإحاطة أمنية
lebanon 24
23/11/2024 22:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها
lebanon 24
23/11/2024 22:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على رئيس الحكومة تحمل مسؤولية الإخفاقات من أجل الحصول على فضل الإنجازات
lebanon 24
23/11/2024 22:33:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:30 | 2024-11-23
15:30 | 2024-11-23
15:26 | 2024-11-23
15:24 | 2024-11-23
15:12 | 2024-11-23
14:59 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24