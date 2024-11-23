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المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة للجزيرة مباشر: مما يحدث في غزة منذ أكثر من 400 يوم جريمة إبادة جماعية

Lebanon 24
23-11-2024 | 13:57
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