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القناة ١٢ عن مصادر إسرائيلية: تبني المبعوث الأميركي نهجا صارما مع الجانب اللبناني أدى لتقدم بالمفاوضات

Lebanon 24
23-11-2024 | 16:28
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