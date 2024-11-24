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وزارة الخارجية الروسية: حلف الناتو يرسل إلى آسيا أسلحة محظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

Lebanon 24
24-11-2024 | 02:27
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