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"حزب الله": استهدفنا قاعدة شراغا المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:32
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"حزب الله": استهدفنا قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة
lebanon 24
24/11/2024 18:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا بصليةٍ صاروخية
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24/11/2024 18:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2024 18:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2024 18:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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