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شهيدان في الغارة التي استهدفت بوداي - السعيدة

Lebanon 24
24-11-2024 | 08:37
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق بوداي - السعيدة في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح.
 
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بوداي

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