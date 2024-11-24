شهيدان في الغارة التي استهدفت بوداي - السعيدة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق بوداي - السعيدة في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح.

Advertisement