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مستشار المرشد الإيراني: موضوع وقف إطلاق النار مرتبط بشعب ومسؤولي لبنان وندعم ما يقررونه بهذا الشأن

Lebanon 24
24-11-2024 | 10:45
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