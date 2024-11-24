16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حماس: ندعو إدارة بايدن للضغط على إسرائيل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
24-11-2024
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: إدارة بايدن تشعر بقلق عميق من ألا يسمح الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة بالعودة
Lebanon 24
أكسيوس: إدارة بايدن تشعر بقلق عميق من ألا يسمح الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة بالعودة
24/11/2024 18:51:30
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: يجب استغلال الفترة الحالية قبل عودة إدارة ترامب لتجربة وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس مقابل إعادة الأسرى
Lebanon 24
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: يجب استغلال الفترة الحالية قبل عودة إدارة ترامب لتجربة وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس مقابل إعادة الأسرى
24/11/2024 18:51:30
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة السعودية الصينية الإيرانية: ندعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان
Lebanon 24
اللجنة السعودية الصينية الإيرانية: ندعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان
24/11/2024 18:51:30
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: بايدن قال لنا هذا الأسبوع إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: بايدن قال لنا هذا الأسبوع إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس
24/11/2024 18:51:30
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ مباشر لبيروت... هذا ما سيحصل
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ مباشر لبيروت... هذا ما سيحصل
06:52 | 2024-11-24
24/11/2024 06:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى أهالي برج البراجنة.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
نداءٌ إلى أهالي برج البراجنة.. ماذا جاء فيه؟
01:59 | 2024-11-24
24/11/2024 01:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير "حزب الله" بعد عامين.. محلل إسرائيلي يكشف!
Lebanon 24
هذا مصير "حزب الله" بعد عامين.. محلل إسرائيلي يكشف!
16:03 | 2024-11-23
23/11/2024 04:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "إتصالات التحذير" في لبنان.. تقريرٌ مهم!
Lebanon 24
هذه حقيقة "إتصالات التحذير" في لبنان.. تقريرٌ مهم!
15:00 | 2024-11-23
23/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأنّ وقف إطلاق النار في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تكشف عن موعد التوصّل للإتّفاق
Lebanon 24
بشأنّ وقف إطلاق النار في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تكشف عن موعد التوصّل للإتّفاق
07:50 | 2024-11-24
24/11/2024 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:45 | 2024-11-24
الجيش يوقف مواطنين في خلدة... وعملية دهم في حي الشراونة - بعلبك
11:45 | 2024-11-24
مستشار ترامب للأمن القومي: نسعى من الآن لترتيب مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
11:41 | 2024-11-24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ في وسط إسرائيل
11:41 | 2024-11-24
حزب الله: قصفنا قاعدة حيفا البحرية بصلية من الصواريخ النوعية
11:39 | 2024-11-24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في راس العين وبيتاح تكفا وبلدات عدة شرق وشمال تل أبيب
11:37 | 2024-11-24
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
24/11/2024 18:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24