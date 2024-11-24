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حماس: ندعو إدارة بايدن للضغط على إسرائيل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
24-11-2024 | 11:04
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