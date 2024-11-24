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حزب الله: عند محاولة دبابة ميركافا التقدم لسحب دبابة من الدبابات المُدمّرة عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة استهدفناها وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

Lebanon 24
24-11-2024 | 11:17
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