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وزارة النقل التركية: تعليق عمليات الهبوط بمطار انطاليا في جنوب البلاد بعد اندلاع حريق بمحرك طائرة بعد هبوطها

Lebanon 24
24-11-2024 | 15:32
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