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إعلام إسرائيلي: المبعوث الأميركي هوكستين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بقرار إسرائيل مساء اليوم

Lebanon 24
24-11-2024 | 17:00
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