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القناة 14: نتنياهو يتخوّف من خطوات أميركية أحادية الجانب بشأن أي تسوية في نهاية عهد بايدن

Lebanon 24
24-11-2024 | 17:34
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