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القناة الـ 14 الإسرائيلية: تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:40
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