Advertisement

أخبار عاجلة

القناة الـ14 الإسرائيلية: يتضمن الاتفاق أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي نشطت فيها قواته

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الاسرائيلية: الواقع في الشمال معقد ومتشابك و"حزب الله" يركّز نيرانه على المناطق التي يُقدّر أن الجيش الإسرائيلي يعمل فيها
lebanon 24
25/11/2024 16:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان سيتم بموجب مدى جدية عمل الجيش اللبناني
lebanon 24
25/11/2024 16:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المناطق الجديدة التي يعمل فيها الجيش تضم منصات إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله في الأشهر الأخيرة
lebanon 24
25/11/2024 16:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الاشتباكات التي قتل فيها جنود من لواء غولاني في لبنان كانت من مسافة قريبة جدا وأطلق خلالها صواريخ مضادة للدروع
lebanon 24
25/11/2024 16:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-11-25
09:24 | 2024-11-25
09:17 | 2024-11-25
09:09 | 2024-11-25
09:05 | 2024-11-25
09:04 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24