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رويترز عن وزير الخارجية البريطاني: إذا زار نتنياهو بريطانيا ستكون هناك عملية قضائية وسيتم مراعاة الإجراءات القانونية

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:43
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