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هآرتس: مصلحة السجون الإسرائيلية اعترفت بإصابة نحو ربع السجناء الفلسطينيين بمرض الجرب خلال الأشهر الأخيرة

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:23
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