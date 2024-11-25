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المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي أن لا يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
25-11-2024 | 11:41
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