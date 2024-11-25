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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: الاتفاق مع لبنان جاهز وينتظر التصديق عليه

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:58
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