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مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: عدد الشهداء في صفوف العاملين بالمجال الطبي بلغ 226 جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان وهذا الأمر غير مقبول

Lebanon 24
25-11-2024 | 15:20
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