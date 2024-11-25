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"يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي إسرائيلي: لم نلتزم بتجنب استهداف كبار قادة "حزب الله" في حال انتهاك الاتفاق

Lebanon 24
25-11-2024 | 16:16
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