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"بلومبرغ" عن مسؤولين إسرائيليين: الولايات المتحدة ستساعد في الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوماً

Lebanon 24
25-11-2024 | 18:53
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